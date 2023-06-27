Картина Густава Климта ушла с молотка за рекордную сумму

Британский аукционный дом Sotheby's сообщает, что картина австрийского художника-символиста Густава Климта «Дама с веером» ушла с молотка за 85,3 миллиона евро (108,7 миллиона долларов). Это рекордная сумма для европейского рынка произведений искусства. Об этом пишет ТАСС.

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Портрет был создан в 1917-1918 году и является последним портретом Климптона – произведение было завершено незадолго до внезапной смерти художника от болезни. Отмечается, что интерес к картинам символиста заметно растёт в последние годы – его «Берёзовая роща» была продана за 104,5 миллионов долларов, а «Портрет Адели Блох-Бауэр II» был продан за 150 миллионов долларов.

Предыдущий рекорд аукционов Европы среди произведений искусства принадлежал бронзовой скульптуре швейцарца Альберто Джакометти. Его «Шагающий человек I» был продан за 65 миллионов евро (104,3 миллиона долларов по актуальному курсу) в 2010 году.