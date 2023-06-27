Умер актер сериала "Санта-Барбара" Николас Костер

Американский актер британского происхождения Николас Костер, сыгравший Лайонеля Локриджа в сериале "Санта-Барбара" (1984-1993), умер на 90 году жизни. Об этом во вторник сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По его информации, Костер умер в больнице во Флориде в понедельник, 26 июня.
Костер помимо "Санта-Барбары" снялся в сериалах "Молодой папа" (2016), "Удивительный Человек-паук" (1977-1979) и "Американская история преступлений" (сериал, 2016-2021), а также в фильмах "Вся президентская рать" (1976) и "Большой бизнес" (1988).