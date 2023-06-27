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ВОЗ: около 36 млн европейцев болеют «долгим COVID-19»

За время пандемии у почти 36 млн жителей Европы мог развиться «долгий COVID-19» — его носителем является один человек на 30 европейцев, заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ: около 36 млн европейцев болеют «долгим COVID-19»
© RT на русском

«Согласно оценкам... почти 36 млн человек во всём Европейском регионе ВОЗ, возможно, перенесли «долгий COVID» в течение первых трёх лет пандемии. Это примерно один из 30 европейцев за последние три года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Клюге, в случае, если не удастся разработать методы диагностики и лечения «долгого коронавируса», человечество никогда не оправится от пандемии.

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