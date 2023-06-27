Госдума одобрила тюремные сроки для коллекторов

Госдума 27 июня приняла закон, вводящий тюремный срок для коллекторов за угрозы, насилие и шантаж в адрес должников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Думы Вячеслав Володин.

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Документ вводит в уголовный кодекс специальную, «коллекторскую» статью.

Володин рассказал, что по новому закону за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и насилие коллекторам будут грозить штрафы от трехсот тысяч до пяти миллионов рублей, принудительные работы или до десяти лет тюрьмы (если преступление совершила организованная группа коллекторов).

«Беспределу коллекторов положен конец», - подчеркнул Володин.

«Интерфакс» уточняет, что закон был принять в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу через десять дней после того, как будет официально опубликован.

Агентство отмечает, что ранее к нарушившим закон коллекторам применялись отдельные статьи об угрозе убийством, нарушении неприкосновенности частной жизни или жилища, вымогательстве и самоуправстве, но привлечение коллекторов по этим статьям «на практике вызывает затруднения».

Глава Саморегулируемой организации микрофинансистов Эльмaн Мехтиев ранее рассказал, что родственники и знакомые должника, которых беспокоят коллекторы, могут подать жалобу уже после двух звонков.