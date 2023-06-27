Госдума одобрила тюремные сроки для коллекторов
Госдума 27 июня приняла закон, вводящий тюремный срок для коллекторов за угрозы, насилие и шантаж в адрес должников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Думы Вячеслав Володин.
Документ вводит в уголовный кодекс специальную, «коллекторскую» статью.
Володин рассказал, что по новому закону за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества и насилие коллекторам будут грозить штрафы от трехсот тысяч до пяти миллионов рублей, принудительные работы или до десяти лет тюрьмы (если преступление совершила организованная группа коллекторов).
«Беспределу коллекторов положен конец», - подчеркнул Володин.
«Интерфакс» уточняет, что закон был принять в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу через десять дней после того, как будет официально опубликован.
Агентство отмечает, что ранее к нарушившим закон коллекторам применялись отдельные статьи об угрозе убийством, нарушении неприкосновенности частной жизни или жилища, вымогательстве и самоуправстве, но привлечение коллекторов по этим статьям «на практике вызывает затруднения».
Глава Саморегулируемой организации микрофинансистов Эльмaн Мехтиев ранее рассказал, что родственники и знакомые должника, которых беспокоят коллекторы, могут подать жалобу уже после двух звонков.
Коллекторы не имеют права связываться с членами семьи и друзьями должника, если те не выступали поручителями по кредиту. В первую очередь коллектору необходимо сообщить, что вы не должник и к долгу вашего знакомого/родственника отношения не имеете. Если звонки не прекратились, необходимо оставить жалобу на портале zhaloba.napca.ru.