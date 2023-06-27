Россельхознадзор предупредил о рисках сибирской язвы из-за разрушения Каховской ГЭС

Причина в том, что в Херсонской области не была организована должным образом вакцинация животных против этого заболевания.

«Два сибиреязвенных скотомогильника находятся в Алёшкинском районе, ещё один — в Голопристанском», — рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, предупреждение он направил в Минсельхоз, правительству Херсонской области, а также в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко.

Подрыв Каховской ГЭС был совершён в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населённых пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.