Профессор Черниговская раскрыла, в чем заключается смысл жизни
Люди появляются на свет, чтобы воспитать свой внутренний мир. Такое мнение высказала нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская, говоря о смысле жизни.
— Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир максимально тонко, вынуть максимально много хорошего, — отметила она.
По мнению Черниговской, каждый человек является «целым миром», а любая жизнь бесценна, передает РИА Новости.
Также Черниговская допустила существование иного типа жизни в космосе. По ее мнению, искусственный интеллект может в будущем стать высшей формой жизни на Земле.
В свою очередь американский предприниматель Илон Маск заявил, что ракетный туризм и развитая сеть подземных туннелей станут будущей реальностью человечества. Он отметил, что в будущем люди будут путешествовать вокруг Земли на ракетах. Маск не исключил того, что в космосе будут найдены новые формы жизни.