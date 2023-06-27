Профессор Черниговская раскрыла, в чем заключается смысл жизни

Люди появляются на свет, чтобы воспитать свой внутренний мир. Такое мнение высказала нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская, говоря о смысле жизни.

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— Можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир максимально тонко, вынуть максимально много хорошего, — отметила она.

По мнению Черниговской, каждый человек является «целым миром», а любая жизнь бесценна, передает РИА Новости.

Также Черниговская допустила существование иного типа жизни в космосе. По ее мнению, искусственный интеллект может в будущем стать высшей формой жизни на Земле.