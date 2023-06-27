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Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина мошенники организовали фейковые сборы донатов в поддержку мятежников. Также, по ее словам, распространялись фишинговые ссылки, переходя по которым на смартфоны устанавливалось приложение, которое позволяло злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями пострадавших, сообщают «Известия».

Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа
© Pixabay

«Часть профилей распространяли сообщения, содержащие недостоверную информацию о скорой смене власти и необходимости поддержать группу "Вагнера" донатами», — заявила эксперт.

В итоге люди переходили по ссылкам на электронные кошельки и вводили данные своих карт, после чего их средства оказывались у мошенников. Храпунова считает, что к атакам на тревожную аудиторию причастны украинские кибермошенники, в частности Центр информационно-психологических операций Украины.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл предположил, как в КНР отнеслись к вооруженному мятежу, организованному главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он выразил мнение, что Пекин был встревожен этой попыткой.

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