Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мятежа

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что на фоне мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина мошенники организовали фейковые сборы донатов в поддержку мятежников. Также, по ее словам, распространялись фишинговые ссылки, переходя по которым на смартфоны устанавливалось приложение, которое позволяло злоумышленникам пользоваться банковскими приложениями пострадавших, сообщают «Известия».

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«Часть профилей распространяли сообщения, содержащие недостоверную информацию о скорой смене власти и необходимости поддержать группу "Вагнера" донатами», — заявила эксперт.

В итоге люди переходили по ссылкам на электронные кошельки и вводили данные своих карт, после чего их средства оказывались у мошенников. Храпунова считает, что к атакам на тревожную аудиторию причастны украинские кибермошенники, в частности Центр информационно-психологических операций Украины.