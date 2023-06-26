Суд отказался взыскать с Пугачевой 50 тысяч рублей за аренду участка

Судебный участок мирового судьи номер 367 отказал в заявлении администрации Солнечногорска, в котором требовалось взыскать с российской певицы Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тысяч рублей за аренду земельного участка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

Отмечается, что по решению суда заявление было возвращено.

«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М. Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю», – сообщает источник.