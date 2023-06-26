Суд отказался взыскать с Пугачевой 50 тысяч рублей за аренду участка

Суд в Москве отказался взыскать с Пугачевой 50 тысяч рублей за аренду участка
Судебный участок мирового судьи номер 367 отказал в заявлении администрации Солнечногорска, в котором требовалось взыскать с российской певицы Аллы Пугачевой долг в размере около 50 тысяч рублей за аренду земельного участка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.
Отмечается, что по решению суда заявление было возвращено.
«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М. Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю», – сообщает источник.
Напомним, что, согласно материалам дела, Пугачёва долгое время не оплачивала аренду земельного участка в Солнечногорске. Как сообщили в комитете по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорска, певица задолжала 44 500 рублей, а также пени в 6700 рублей.