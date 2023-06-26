Глава Российского союза молодежи досрочно покинет свой пост

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно покинет свою должность. Об этом говорится в официальном Telegram-канале РСМ.

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«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый руководитель РСМ будет выбран на съезде молодежной организации, однако дата пока не назначена.

Павел Красноруцкий возглавил РМС в 2012 году. До этого с 2009 года он был начальником управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.