Красноярский заповедник показал видео с играми снежных барсов

Начальник научного отдела Роман Афанасьев рассказал, что котятам 12 месяцев, по размерам они уже практически догнали мать. Они активны, играют между собой и оттачивают навыки хищников, а также проявляют интерес к маркировочных точкам. Пока они находятся с матерью и сильно привязаны к ней, но через полгода начнется их самостоятельная жизнь.