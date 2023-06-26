В ряде регионов РФ ожидается резкое похолодание

Поволжье, Сибирь и Урал ждет резкое похолодание, передает ОТР. В Кировской, Курганской, Омской, Челябинской областях и Чувашии температура опустится до плюс 4-6 градусов.

Такая погода продержится до середины недели. В европейской части России сегодня и завтра пройдут сильные ливни. Они прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. А в Челябинской области ожидается крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду.