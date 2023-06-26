Четверть российских выпускников вузов оказались недостаточно обучены

Российские работодатели вынуждены переобучать четверть выпускников вузов в первый год работы. Об этом говорится в исследовании Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, его «Коммерсантъ».

Чаще всего компании занимаются дополнительным обучением специалистов в сфере деловых услуг, а наиболее подготовленными оказались сотрудники бюджетного и аграрного секторов. При этом доля работников, прошедших дополнительную подготовку после окончания вуза оказалась выше среди выпускников очного отделения, чем среди заочников — 29 и 15,8 процента соответственно. Доля обучившихся в первый год работы также выше в группе специалистов высокой и средней квалификации, служащих и квалифицированных рабочих, чем среди неквалифицированных рабочих — 26-29 процентов против 11,9 процента.

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Наставничество было названо самым популярным форматом обучения в компаниях. 55,9 процента опрошенных указали, что их прикрепляли к опытному сотруднику, а 39,6 процента заявили, что они обучались самостоятельно. Про общении с коллективом свои навыки смогли улучшить 21 процент респондентов, о прохождении курсов повышения квалификации и стажировках рассказали 17 процентов, еще 13,8 процента были участниками мастер-классов и семинаров. Самообучение оказалось наиболее распространено у руководителей и квалифицированных работников, а наставничество — среди сотрудников, занятых ручным трудом.

Автор исследования, профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская, отмечает, что необходимость компаний в обучении выпускников вузов профессиональным навыкам говорит о несоответствии нынешней системы образования потребностям рынка. По ее мнению, и самообучение, и наставничество не увеличивает напрямую расходы бизнеса на персонал и не попадают в статистику Росстата, поэтому по официальным данным такие траты компаний в России ниже, чем в Евросоюзе. Так, по данным Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ, в ЕС до 70 процентов компаний инвестируют в обучение сотрудников, в России же — меньше трети работодателей.

При этом наставничество также подразумевает непрямые потери для компаний, в первую очередь из-за снижения эффективности сотрудника-наставника на время обучения, считает замдиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Первенцев. Это сказывается на уровне зарплат, предлагаемых выпускникам, так как бизнес пытается компенсировать свои расходы, отметил он. Первенцев предложил вузам и компаниям совместно разрабатывать образовательные программы, а также законодательно закрепить стажировку как отдельный вид трудовых отношений и внедрить ее вместо традиционной студенческой практики.