Подлинность меда начнут определять в России
В России утвердят метод определения подлинности меда, сообщает газета "Известия".
Эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник, что поможет определять фальсификат.
Кроме того, как заявили в Росстандарте, анализ узаконят в форме ГОСТа. Это позволит использовать его при проверках.
"В различных онлайн-каналах продаж встречались отдельные ингредиенты, с помощью которых можно получить мед. Причем к натуральному продукту он не будет иметь никакого отношения", – объясняет необходимость проверок замглавы Роскачества Елена Саратцева.
Отмечается, что сейчас в России насчитывается 3 тысячи пчеловодов, а рынок меда по состоянию на 2022 год оценивался более чем в 60 тысяч тонн продукции. При этом 24 тысячи тонн попадает в "цивилизованную" розницу, а остальные 36 тысяч тонн уходят от внимания экспертов по качеству.
Как уточнила Саратцева, сейчас в России нет системы регулирования, которая дает определение меду. При этом эксперты госкомиссии поддержали депутатский законопроект депутатов Сергея Митина и Владимира Кашина, в котором парламентарии предложили под медом понимать природный продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел.
По мнению председателя Союза пчеловодов России Владимира Капунина, до 70% меда в РФ и мире фальсифицировано, так как современные технологии позволяют делать практически искусственный мед. Поэтому, как заявил Капунин, методику определения качества меда нужно применять постоянно.
Ранее сообщалось, что в России могут начаться внеплановые проверки качества пива. Такое решение могут принять, так как по меньшей мере 71% компаний, которые производят пивную продукцию в РФ, ведут свою деятельность с нарушениями обязательных требований. Такое мнение поддержали и депутаты Госдумы, которые предложили отменить постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, из-за которого государство не обладает правом контролировать качество продукции предпринимателей.