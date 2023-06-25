Умер один из создателей Конституции РФ Виктор Шейнис

Умер Виктор Шейнис - один из авторов российской Конституции. Он скончался на 93 году жизни, сообщает сайт партии «Яблоко» .

В 1957 году стал одним из авторов статьи «Правда о Венгрии», критикующей отправку советских войск в Венгрию. За эту статью был исключен из комсомола и аспирантуры, после чего несколько лет трудился рабочим на Кировском заводе