Умер один из создателей Конституции РФ Виктор Шейнис
Умер Виктор Шейнис - один из авторов российской Конституции. Он скончался на 93 году жизни, сообщает сайт партии «Яблоко».
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Виктор Леонидович Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве.
Окончил истфак Ленинградского госуниверситета, работал в средней школе N 107 г. Ленинграда.
В 1957 году стал одним из авторов статьи «Правда о Венгрии», критикующей отправку советских войск в Венгрию. За эту статью был исключен из комсомола и аспирантуры, после чего несколько лет трудился рабочим на Кировском заводе
В 1977-1992 годах Шейнис - ведущий исследователь, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.
В 1990-1993 годах стал народным депутатом РСФСР.
В 1993-1995 годы - заместитель председателя Комиссии законодательных предложений при Президенте Российской Федерации
В 1994-1999 годы Шейнис был депутатом Госдумы, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. С 2008 года - член Федерального политического комитета партии «Яблоко».