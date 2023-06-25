"ЧВК Вагнер центр" в Санкт-Петербурге продолжает патрулировать полиция

Корреспондент ТАСС сообщил, что обстановка у «ЧВК Вагнер центра» спокойная, однако здание закрыто, а у его входа дежурит полицейский автобус.
Отмечается, что собственная охрана центра продолжает работу внутри и по периметру, от комментариев в силовых структурах отказались. Представители охранной службы центра сообщили журналистам о продолжении работы в штатном режиме.
Движение пешеходов возле здания не ограничено. Все вывески «ЧВК Вагнер центра» остаются на месте, однако один из шлагбаумов на въезде к центру сломан. Все остальные конструкции не повреждены.
Ранее губернатор Беглов подтвердил работу правоохранителей в здании «ЧВК Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.
Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».
Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.