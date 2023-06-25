"ЧВК Вагнер центр" в Санкт-Петербурге продолжает патрулировать полиция

Корреспондент ТАСС сообщил, что обстановка у «ЧВК Вагнер центра» спокойная, однако здание закрыто, а у его входа дежурит полицейский автобус.

Отмечается, что собственная охрана центра продолжает работу внутри и по периметру, от комментариев в силовых структурах отказались. Представители охранной службы центра сообщили журналистам о продолжении работы в штатном режиме.

Движение пешеходов возле здания не ограничено. Все вывески «ЧВК Вагнер центра» остаются на месте, однако один из шлагбаумов на въезде к центру сломан. Все остальные конструкции не повреждены.

Ранее губернатор Беглов подтвердил работу правоохранителей в здании «ЧВК Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».