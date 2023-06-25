Часть московских вузов переведут на дистант 26 июня

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) с 26 июня будет проводить экзамены и зачеты в формате онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на вуз.

Мера будет действовать до отдельного распоряжения. Решение было принято и.о. ректора. Отмечается, что при возникновении у студентов сложностей учебное заведение организует дополнительные возможности для сдачи экзаменов.

Кроме того, 26 июня не будет проводиться очный прием документов на поступление. Желающие поступить в вуз смогут подать заявления онлайн. При этом филиалы академии будут определять расписание и формат приема документов в зависимости от ситуации в том, или ином регионе.

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС 26 июня все зачеты, экзамены и защиты выпускных квалификационных работ пройдут также в онлайн-формате. В этом же режиме будет работать приемная комиссия. Экзамены в образовательном учреждении 25 и 26 июля пройдут в дистанционном формате.

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) работает в штатном режиме. Как сообщил ректор Алексей Лубков, решения будут приниматься в зависимости от ситуации.