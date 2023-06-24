СМИ сообщили о перекрытии моста через Оку

В Коломне перекрыли мост через через реку Ока. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что сейчас его пересечь можно лишь пешком или на велосипеде.

Также Baza сообщает, что жители Коломны публикуют видео длинной колонны военной техники, которая едет в сторону Москвы в сопровождении ГИБДД.

Ранее Министерство транспорта Московской области заявляло об ограничении движения на трех мостах через реку Оку.

До этого подмосковный минтранс сообщал о перекрытии моста через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал о закрытии более 300 км трассы М-4 «Дон» в регионе.