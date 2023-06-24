СМИ сообщили о перекрытии моста через Оку

В Коломне перекрыли мост через через реку Ока. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сейчас его пересечь можно лишь пешком или на велосипеде.
Также Baza сообщает, что жители Коломны публикуют видео длинной колонны военной техники, которая едет в сторону Москвы в сопровождении ГИБДД.
Ранее Министерство транспорта Московской области заявляло об ограничении движения на трех мостах через реку Оку.
До этого подмосковный минтранс сообщал о перекрытии моста через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.
Также губернатор Воронежской области Александр Гусев предупреждал о закрытии более 300 км трассы М-4 «Дон» в регионе.
Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».