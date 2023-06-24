На границе Калужской области ограничили передвижение автотранспорта

Движение автотранспорта ограничили в Калужской области на границе с соседними регионами. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", - написал он.
Он попросил жителей воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости.