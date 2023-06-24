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В Калужской области ограничили движение автотранспорта  на границе с соседними регионами

Движение автотранспорта ограничили в Калужской области на границе с соседними регионами. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

На границе Калужской области ограничили передвижение автотранспорта
© РИА Новости

"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", - написал он.

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Он попросил жителей воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости.

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