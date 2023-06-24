В Ассоциации туроператоров рассказали о ситуации с авиабилетами

В России нет дефицита авиабилетов в ближнее зарубежье и Турцию. Однако цены на отдельные рейсы выросли в два раза. Тенденция к росту тарифов сохраняется. Об этом в субботу заявили в Ассоциации туроператоров России.

«Стоимость авиабилетов в Стамбул из Москвы с вылетом на 25 июня 2023 года (по состоянию на 13:20 мск ) выросла в два раза в сравнении с результатами мониторинга в 11:00 того же дня», - сказано на сайте АТОР.

Минимальная стоимость билета в Стамбул из Москвы с вылетом 25 июня сейчас составляет 20,6 тысяч рублей. Это перелет без багажа с длительной пересадкой в Сочи.

Прямой билет на рейс Pegasus Airlines, но с багажом стоит от 41,8 тысяч рублей. Минимальная стоимость билетов в Стамбул с вылетом на следующей неделе поднялась в 1,5 раза - до 15 тысяч рублей.

В АТОР отметили, что нет билетов на прямые рейсы в Белград из Москвы в ближайшие даты.

Улететь из Москвы в Белград со стыковкой в Сочи 25 июня пока можно за 63,7 тыс. рублей. Билет в одну сторону без багажа.

Минимальная стоимость билета на следующей неделе составляет 49 тысяч рублей.

Билеты в Ереван из Москвы с вылетом 25 июня обойдутся от 17,4 тыс. рублей. При этом наблюдается тенденция к росту тарифов. За прямой рейс просят от 44 тыс. рублей за вылет в воскресенье и от 21 тысяч за вылет на следующей неделе.

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что прямых билетов из столицы до Астаны, Стамбула и Тбилиси не осталось. Имеются лишь остатки билетов на рейсы с пересадками.