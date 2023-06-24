Что происходит в Ростове-на-Дону сейчас: последние новости

В ночь на субботу, 24 июня, бойцами ЧВК «Вагнер» был блокирован штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону. Кроме того, на въездах и выездах из города были установлены блокпосты.

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По данным ТАСС и РИА «Новости», в настоящее время сотрудники компании продолжают блокировать штаб ЮВО.

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«Рамблер» на основе открытых источников собрал свежие новости о том, что происходит в городе.

Деятельность областной и городской администрации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром в своем Telegram-канале призвал жителей Ростова воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

Глава региона отметил, что дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем.

Кроме того, Голубев принял решение отменить проведение всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону.

Также глава региона поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках на трассе М4.

Губернатор напомнил, что в истории России были времена, когда наше общество хотели расколоть и разжечь пламя гражданской войны.

Голубев подчеркнул, что Дон хорошо помнит то горькое время. Он отметил, что допустить повторения тех событий нельзя.

Работа образовательных учреждений

ТАСС

Все крупные вузы Ростовской области перенесли запланированные на субботу занятия и экзамены, а также отменили массовые мероприятия.

В Донском государственном техническом университете пояснили, в частности, что образовательный процесс будет продолжен на следующей неделе.

Обеспечение города продовольствием

ТАСС

В администрации города подчеркнули, что дефицита продовольственных и других товаров в Ростове-на-Дону нет.

Кроме того, нет дефицита топлива, очереди на заправках вызваны ажиотажем на фоне сложившейся ситуации.

В Ростовской области, рассказал директор департамента потребительского рынка региона Алексей Панкратов, все торговые сети функционируют штатно, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас.

Функционирование транспорта

Глава администрации города Юрий Лысенко пояснил, что временные ограничения, установленные на выезде из Новочеркасска на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сняты.

В пресс-службе Приволжской железной дороги заметили, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику.

Работа больниц и социальных учреждений

ТАСС

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области заявили, что все больницы и другие социальные учреждения в Ростовской области продолжают работать в штатном режиме.

Спортивные мероприятия

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что сборы клуба «проходят в штатном режиме, изменений нет».

Поведение горожан

ТАСС

По данным ТАСС, жители Ростова-на-Дону собрались в районе штаба Южного военного округа (ЮВО). Они ждут разрешения ситуации и возвращения города к привычной жизни, паники среди них нет.

Уточняется, что люди в военной форме ведут себя корректно по отношению к гражданскому населению, периодически просят уйти с проезжей части дорог и вглубь улиц - дальше от штаба округа.

Наибольший интерес к бойцам ЧВК проявляют подростки. Солдаты охотно общаются и даже дарят сувениры в виде шевронов различных подразделений, принимающих участие в спецоперации.

Инциденты: взрывы, потасовки

К настоящему времени никакие активные действия не предпринимаются. Но иногда в толпе случаются небольшие потасовки. Ни одна из таких провокаций не закончилась серьезными инцидентами.

Кроме того, в районе штаба произошел взрыв. По предварительным данным, бойцы подорвали взрывпакет с тем, чтобы разогнать собравшуюся у здания штаба ЮФО толпу.