В Тульской области ограничили транзитный проезд

Правительство Тульской области сообщило во "ВКонтакте", что в регионе транзитный проезд временно ограничен со стороны Московской и Липецкой областей.
"На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае острой необходимости следует искать объездные пути.
В сообщении также говорится, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Правоохранительные органы держат ситуацию на особом контроле. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию по текущей обстановке в регионе от руководителей силовых структур.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан отказаться от проезда по трассе М-4 "Дон".
Также правительство Липецкой области сообщило от отмене всех массовых мероприятий.
Владимир Путин выступает с обращениемПолитика11 минут назад7