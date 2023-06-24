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В Тульской области сообщили об ограничении транзитного проезда

Правительство Тульской области сообщило во "ВКонтакте", что в регионе транзитный проезд временно ограничен со стороны Московской и Липецкой областей.

В Тульской области ограничили транзитный проезд
© globallookpress.com

"На дорогах введен дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае острой необходимости следует искать объездные пути.

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В сообщении также говорится, что со вчерашнего вечера в регионе усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Правоохранительные органы держат ситуацию на особом контроле. Губернатор Алексей Дюмин получает оперативную информацию по текущей обстановке в регионе от руководителей силовых структур.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан отказаться от проезда по трассе М-4 "Дон".

Также правительство Липецкой области сообщило от отмене всех массовых мероприятий.

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