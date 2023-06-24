Власти оценили запасы воды и еды в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону сообщили об отсутствии дефицита продуктов и воды по итогам проведенной оценки продовольственных запасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнера" готовятся к штурму своих позиций.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.