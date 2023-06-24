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Губернатор сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Ростове-на-Дону на выходных

Принято решение отменить все массовые мероприятие, которые были запланированы в Ростове-на-Дону на выходные, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
© РИА Новости

«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что маршруты транспорта в центре города изменены.

Ранее Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В Ростове-на-Дону изменят схему движения транспорта

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