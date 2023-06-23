Умер исполнитель роли Мересьева актер Владимир Кондратьев

Скончался Владимир Кондратьев, советский, украинский и российский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами и медалями.

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Народный артист Украины ушел на 99-м году жизни.

Владимир Йосифович Кондратьев родился 17 апреля 1926 в Николаевской области. В 1951-м окончил Одесское государственное театральное училище. В 1950-1960 годах - артист театров Одессы, Львова, театра Советской Армии Северной группы войск в Польше, далее - Крымского академического русского драматического театра имени Горького. В 1974-м дебютировал на экране - в "Свидетеле обвинения".