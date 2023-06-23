Гришковец покинул должность главы Общественного совета при ФСИН

Писатель и режиссер Евгений Гришковец покинул должность председателя Общественного совета при ФСИН России. Решение о сложении с него полномочий по его обращению принял общественный совет службы на заседании в пятницу.

"Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем общественного совета", - пояснил свое обращение Гришковец.

Даже несмотря на занятость как писатель и режиссер, за полтора года работы председателем общественного совета он посетил учреждения ФСИН и встречался с сотрудниками во многих регионах.

"Я много всего узнал и открыл для себя как писатель и режиссер, есть темы, которые мне интересны", - сказал Гришковец, добавив, что продолжит работу, оставаясь членом общественного совета и надеясь быть полезным и в этом статусе.

В своем заключительном слове в качестве экс-главы совета он отметил работу сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях пандемии и в других экстремальных ситуациях.