Александр Мамут опроверг информацию «Медузы» о планах создать оппозиционное СМИ

«Я никогда не слышал, что Александр Мамут собирается создавать или финансировать создание СМИ или информационных инструментов пропаганды или контрпропаганды, онлайн или офлайн». «Профессор не слышал и никто не слышал, "а знаешь почему? потому что его там нет" (с) … кроме "Медузы.ио"», — добавил Мамут.