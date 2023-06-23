Навка раскритиковала Нью-Йорк

«Мы были в шоке от того, как поменялись город и его энергетика. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки, грязные улицы... Тогда, вернувшись в Москву, мы обе отметили очевидный контраст между городами — насколько чисто и красиво в российской столице», — раскритиковала Навка.