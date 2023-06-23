В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ
Депутаты фракции ЛДПР предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Внесение в Госдуму проекта соответствующих поправок в закон об образовании анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
Парламентарии предлагают заменить ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования. Формат ЕГЭ неэффективен, а реформа, связанная с внедрением этой экзаменационной формы, не приносит запланированных результатов, указывается в пояснительной записке.
«С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена, — указывает Нилов. — Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению, — с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена».