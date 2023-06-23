В ЛДПР предложили отменить ЕГЭ

Депутаты фракции ЛДПР предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Внесение в Госдуму проекта соответствующих поправок в закон об образовании анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Парламентарии предлагают заменить ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования. Формат ЕГЭ неэффективен, а реформа, связанная с внедрением этой экзаменационной формы, не приносит запланированных результатов, указывается в пояснительной записке.