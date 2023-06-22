Депутат назвал жителей российского города «вонючими крикунами» и попал на видео

В Калининградской области депутат назвал жителей Пионерского, возмутившихся проблемами в городе, «вонючими крикунами». Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах со встречи горожан с мэром Пионерского Леонидом Шибаевым видно, как россияне выражают недовольство введенным на нескольких центральных улицах города односторонним движением и другими проблемами. Когда один из жителей говорит в микрофон, остальные его шумно поддерживают.

За главу города вступился депутат Владимир Кравченко.

«Где вы были, крикуны вонючие? — обратился он к горожанам. — Я знаю здесь половину людей, которые кричат. Вот, кто крикуны, выйдите со мной переговорить, я вам все объясню».