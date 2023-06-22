Экстренно госпитализирован экс-худрук «Современника» Виктор Рыжаков

63-летний профессор МХАТа и бывший худрук "Современника" Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник издания уточнил, что Рыжаков пытался лечиться самостоятельно, но, не добившись улучшений, вызвал скорую помощь. В больнице у него подтвердили коронавирус, ЭКГ показала патологию сердца - полную блокаду правой ножки пучка Гиса. При этом состоянии импульс не проходит в правый желудочек сердца, и желудочек сокращается самостоятельно.