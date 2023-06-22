Экстренно госпитализирован экс-худрук «Современника» Виктор Рыжаков

63-летний профессор МХАТа и бывший худрук "Современника" Виктор Рыжаков экстренно госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что экс-худрук московского театра находится в состоянии средней степени тяжести.
Источник издания уточнил, что Рыжаков пытался лечиться самостоятельно, но, не добившись улучшений, вызвал скорую помощь. В больнице у него подтвердили коронавирус, ЭКГ показала патологию сердца - полную блокаду правой ножки пучка Гиса. При этом состоянии импульс не проходит в правый желудочек сердца, и желудочек сокращается самостоятельно.
Ранее сообщалось, что 49-летний российский актер Никита Зверев был экстренно госпитализирован после спектакля, который он сыграл в Московском театре комедии.
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