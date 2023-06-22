Перечислены страны, которые могут оказать помощь "Титану"

Возможностями по оказанию помощи пропавшему в Северной Атлантике батискафу "Титан" располагают всего три страны - США, Россия и Китай. Об этом ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин.

OceanGate Expeditions 19 июня (18 июня в 21:13 по местному времени) потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения. Всего же "Титан" может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов.

"Говорю с полной ответственностью: сейчас возможность погружаться на такие глубины есть - я не имею в виду США - только у России и Китая. Китай это продемонстрировал", - сказал Половинкин.

По его словам, китайские аппараты прошли проверку в Крыловском центре в России, именно в России определили их глубину погружения, а сами капсулы этих аппаратов были изготовлены на Балтийском заводе.

Он также высказал мнение, что, скорее всего, обращения к России за помощью не было по политическим причинам.

КГНЦ - ведущее научное предприятие России по разработке концепт-проектов перспективных военных кораблей и гражданских судов.

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