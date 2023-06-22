Путину предложили забрать баян из музея Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин посетил Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк», среди экспонатов главу государства заинтересовал баян, который ему предложили забрать с собой.

Путин прибыл в музей в день годовщины начала Великой Отечественной войны. Там он зажег свечу у монумента «Скорбь», а после осмотрел экспозицию. В одном из залов внимание главы государства привлек баян, к которому он потянулся — инструмент оказался рабочим. Сопровождавший его глава музея Александр Школьник предложил президенту забрать инструмент с собой.