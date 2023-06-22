Путину предложили забрать баян из музея Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин посетил Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Как сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк», среди экспонатов главу государства заинтересовал баян, который ему предложили забрать с собой.
Путин прибыл в музей в день годовщины начала Великой Отечественной войны. Там он зажег свечу у монумента «Скорбь», а после осмотрел экспозицию. В одном из залов внимание главы государства привлек баян, к которому он потянулся — инструмент оказался рабочим. Сопровождавший его глава музея Александр Школьник предложил президенту забрать инструмент с собой.
«Нет, не надо», — вежливо отказался Путин.
В ходе осмотра музея Путин также впечатлился схожестью подвигов солдат Красной армии во времена Великой Отечественной войны и российских военнослужащих во время спецоперации на Украине.