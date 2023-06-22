60 лет со дня рождения Сергея Крупеникова: кто виноват в смерти звезды детского кино

22 июня 1963 года родился Сергей Крупеников. К 14 годам советский школьник уже был звездой — пять главных ролей в фильмах и всенародная любовь. Однако мальчик бросил актерскую карьеру. В возрасте 49 лет, 26 августа 2012 года, Сергея насмерть сбил мотоцикл. Виновника аварии до сих пор не нашли. Издание «Аргументы и факты» вспоминает основные детали биографии звездного ребенка в день его рождения.

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«Ералашное» лицо

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Попасть в кино Крупеникову удалось благодаря внешности. Усыпанное веснушками лицо, пышные рыжие волосы. Смотря на него, сложно не улыбнуться. Шанс использовать свою внешность подвернулась мальчику в 1973 году, в возрасте 10 лет. Тогда режиссер Валентин Горлов искал актера на роль Дениски Кораблева для комедии «Где это видано, где это слыхано».

Сам фильм был поставлен по мотивам рассказов Виктора Драгунского. В произведении герой не был рыжим, но Горлов был уверен, что в киноадаптации мальчик должен быть именно таким. Найти Крупеникова удалось благодаря родителям, которые добавили его в картотеку «Ленфильма» — они услышали объявление по радио и принесли данные сына на студию.

Мальчик прекрасно подошел на роль — он понравился и режиссеру, а после и зрителям по всему СССР, которые влюбились в персонажа. Однако позднее Крупеников стал страдать от «звездной болезни».

Съемки с легендами того времени

В картине «Дорогой мальчик» Крупеников работал на одной площадке с Георгием Вициным и Владиславом Стржельчиком. На этих съемках он впервые полноценно сел за руль, хоть и не без помощи гонщика-каскадера. Однако зрители о наличии помощника, нажимающего педали, не знали, восхищаясь талантливым ребенком.

После, в 1975 году, мальчик дважды попадал на обложку журнала «Советский экран», а открытки с его лицом расходились огромным тиражом. Ребенок терял контроль над собой из-за свалившейся на него популярности — ругался с одноклассниками и не хотел учиться. В школе к его популярности относились либо с непониманием, либо с завистью.

Однажды конфликты достигли апогея и Сережу избили. Родители перевели ребенка в другую школу, но от съемок не отказались. Все деньги его мама откладывала, а потом подарила ему в более взрослом возрасте. Сумма с гонораров скопилась приличная — хватило и на многоскоростной велосипед, и на свадьбу позднее.

Последняя работа Крупеникова в кино — «Волшебный голос Джельсомино». Тогда ему было 14 лет и перед ним стоял выбор: продолжить карьеру или же найти другую профессию. Сергей выбрал второй вариант. Отучился в институте холодильной промышленности, отслужил в армии, а после занялся бизнесом. Свою жену, Елену, он нашел еще в институте. Она же и отправилась с ним на Кольский полуостров во время его службы

Внезапная и трагичная смерть

Крупеников был доволен своей жизнью. В 1984 году у пары родился сын Алексей, который после стал программистом и вошел в семейный бизнес. Супруги прожили в любви 29 лет и никогда не касались темы актерского прошлого мужа — его он не любил. Сергею нравилось рыбачить и собирать грибы, а также кататься на велосипеде. Этот вид транспорта Крупеников обожал с детства.