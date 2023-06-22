Умер музыкант и композитор Вячеслав Наговицын

Заслуженный деятель России , профессор кафедры теории музыки Вячеслав Наговицын умер в возрасте 83 лет. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова .

— Прощание состоится в пятницу, 23 июня 2023 года, в 12:30 в Малом зале крематория, — сообщили в учреждении.

Наговицын родился в Магнитогорске, а музыкальную школу по классу скрипки окончил в Улан-Удэ. В 1954 году он поступил в Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского в Ленинграде, а спустя четыре года — в Ленинградскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, где отучился два года.