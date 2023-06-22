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Скончался музыкант и композитор Вячеслав Наговицын

Заслуженный деятель России, профессор кафедры теории музыки Вячеслав Наговицын умер в возрасте 83 лет. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

Умер музыкант и композитор Вячеслав Наговицын
© Вечерняя Москва

— Прощание состоится в пятницу, 23 июня 2023 года, в 12:30 в Малом зале крематория, — сообщили в учреждении.

Наговицын родился в Магнитогорске, а музыкальную школу по классу скрипки окончил в Улан-Удэ. В 1954 году он поступил в Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского в Ленинграде, а спустя четыре года — в Ленинградскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, где отучился два года.

С 1963 года занимался в аспирантуре под руководством легендарного композитора Дмитрия Шостаковича. Среди выдающихся сочинений Наговицына значатся Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для оркестра Supra Profunda, Симфонический этюд «Отражения» (к 100-летию Дмитрия Шостаковича) и другие произведения.

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