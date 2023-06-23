В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Во фракции ЛДПР считают необходимым отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Внесение в Госдуму законопроекта на эту тему анонсировал в в своем Telegram-канале глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

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По оценке депутатов, следует заменить ЕГЭ классическими экзаменами, которые будут сдаваться по итогам обучения по программам основного общего и среднего общего образования. Формат ЕГЭ неэффективен, он давно изжил себя как инструмент оценки знаний, указывается в пояснительной записке, которую привел Нилов. Подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, но и к этому он не привел, считают авторы.

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Депутат напомнил о регулярном появлении новостей об инцидентах вокруг единого госэкзамена.

"Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ, - привел он примеры. - И, к глубочайшему сожалению - с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена".

В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.

Между тем это не первая попытка фракции. Депутаты от ЛДПР в январе 2016 года уже вносили в Госдуму законопроект с предложением отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного, а затем - в марте 2018 года. Но коллеги их не поддержали.

Интересно, что из 20 тысяч вопросов от россиян, поступивших в Госдуму в этом году к отчету правительства РФ, вопрос о ЕГЭ вошел в пятерку самых часто задаваемых. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал 23 марта. Суть ответа была такова: ЕГЭ дает социальный лифт, если есть альтернативные предложения, их нужно рассматривать. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.