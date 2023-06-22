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Эколог объяснил странный цвет моря в Анапе

Источником ядовито-зеленого цвета, в который в начале июня окрасились вода и побережье Черного моря в районе Анапы, являются водоросли кладофора, рассказал в беседе с «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов. По его словам, обычно они начинают цвести на месяц позже.

Эколог объяснил странный цвет моря в Анапе
© anapaofficial/t.me

Водоросли, которые там вводятся, при наступлении соответствующей температуры начинают быстренько размножаться и, соответственно, те, кто ими питаются, не успевают их есть. Поэтому море и «зацветает», — пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что сейчас в регионе установилась температура выше обычной, поэтому засилье водорослей случилось раньше обычного и происходит более интенсивно.

Между тем, как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, в «цветении» моря в Анапе нет ничего необычного.

Вода цветет? Но она цвела там с начала XX века, когда курорт открывался. Это особенность местных водорослей. Они, кстати, используются в лечебных целях, — напомнил Барзыкин.

Он рассказал, что Анапа востребована и имеет свою нишу, будучи и детской здравницей с многочисленными вариантами лечения, и местом для семейного отдыха с уникальными песчаными пляжами, при этом ей нет необходимости конкурировать ни с Сочи, ни с Геленджиком. По словам специалиста, на курорт возвращаются более 70% из тех, кто отдыхал здесь ранее.

В Анапе есть соотношение цены и качества. По цене тут все равно дешевле, чем в ряде других территорий. Да, аэропорт сейчас закрыт в Краснодаре, но существуют автомобильное и железнодорожное сообщение, до Сочи можно на «Ласточке» доехать, — объяснил эксперт.

По информации издания, за лето 2022 года Анапу посетили более 3 млн туристов. А в этом году путевки на курорт продаются в почти в два раза динамичнее, при этом пик сезона еще впереди.

Ранее сообщалось, что в Анапе восьмилетнего туриста из Санкт-Петербурга сбила лошадь, у ребенка рассечен лоб и закрытый перелом носа. Хозяин животного рассказал, что оно убежало из-за нападения слепней. Мужчина связался с родителями мальчика и пообещал оказать семье помощь.

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