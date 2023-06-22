РЖД меняет форму проводников в поездах дальнего следования

Российские проводники в этом году переодеваются в новую форму: теперь она включает не только стандартные брюки, юбки и пиджаки в зависимости от пола, но и платья, обувь, плащи и перчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Федеральную пассажирскую компанию" (ФПК, дочерняя структура РЖД).

ФПК занимается 90% пассажирских перевозок на дальние расстояния.

Новая форма проводников исполнена в бежевых, коричневых и красных тонах. Сейчас она проходит тестирование среди сотрудников скоростного отделения Вагонного участка Москва-Ярославская, пассажирских вагонных депо Самара и Владивосток, а также Северо-Кавказского ж/д агентства.

Всего форму сейчас носят около двух тысяч сотрудников (в ФПК работают 28 тысяч проводников и 3,6 тысячи кассиров). По итогам тестирования проводники и билетные кассиры дадут отзывы, после чего форму до конца года внедрят окончательно на всех направлениях.

"Для изготовления данной коллекции используются высококачественные износостойкие материалы. Был значительно расширен перечень элементов, входящих в состав комплекта (добавлены плащи, подстежки парок, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки)", - говорится в отчете ФПК.