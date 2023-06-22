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Причиной смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина стали проблемы с сердцем

Актриса и режиссер Яна Тумина раскрыла причину смерти актера Михаила Ложкина. Ее слова цитирует "Российская газета".

Стала известна причина смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина
© Газета.Ru

По словам Туминой, 36-летний Ложкин незадолго до смерти - примерно за пять дней перенес инфаркт миокарда.

"Причина смерти - сердце", - заявила она.

Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни, как сообщила пресс-служба Большого театра кукол. У него остались супруга и маленький сын. Артист окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Он служил в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге. Ложкин был задействован в большинстве постановок театра.

За время работы на театральной сцене артист получил несколько наград, в том числе Молодежную премию Санкт-Петербурга в области художественного творчества и Высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит". Помимо работы в театре, Ложкин появился в нескольких кинопроектах. Актера можно увидеть в сериалах "Невский. Проверка на прочность", "Ветеран", "Условный мент-2", "Анонимный детектив", "Великолепная пятерка-4".

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