Стала известна причина смерти 36-летнего актера Михаила Ложкина

Актриса и режиссер Яна Тумина раскрыла причину смерти актера Михаила Ложкина. Ее слова цитирует "Российская газета".

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По словам Туминой, 36-летний Ложкин незадолго до смерти - примерно за пять дней перенес инфаркт миокарда.

"Причина смерти - сердце", - заявила она.

Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни, как сообщила пресс-служба Большого театра кукол. У него остались супруга и маленький сын. Артист окончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Он служил в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге. Ложкин был задействован в большинстве постановок театра.