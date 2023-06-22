Пригожин разочаровался в друзьях после слива скандальной беседы с Ахмедовым

Иосиф Пригожин убежден, что слив разговора с Ахмедовым сфабриковали его близкие знакомые
Продюсер Иосиф Пригожин на YouTube-шоу "Макарена" признался, что разочаровался в друзьях после слитой в сеть телефонной беседы якобы Пригожина с его товарищем, предпринимателем Фархадом Ахмедовым.
"Это чувствительная тема, на которую я говорить не хочу. Для меня она неприятна. Я разочарован в определенном круге людей, в определенных нюансах. Друзья в этот период и проявляются. Друзья, они или хорошие, или нет. Это свинство. Все равно, что заглядывать в замочную скважину мужа и жены или близких друзей", - пожаловался Пригожин.
В ответ на это ведущий уточнил, убежден ли Пригожин в том, что его подставил кто-то из близких друзей. Муж певицы Валерии подчеркнул, что нисколько не сомневается в этом. По словам продюсера, есть указывающие на это доказательства от судмедэкспертов.
"Возбуждать эту тему точно не хочу, я про нее забыл. Живу совершенно другой жизнью, как после болезни", - резюмировал Пригожин.
В 2023 году в сети появилась запись телефонного разговора, на котором якобы Пригожин общается со своим товарищем, предпринимателем Фархадом Ахмедовым. Мужчины обсуждали политическую обстановку в России и высказывали свое недовольство общим положением дел.
Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на включение в "список спонсоров ВСУ".