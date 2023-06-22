Пригожин разочаровался в друзьях после слива скандальной беседы с Ахмедовым

"Это чувствительная тема, на которую я говорить не хочу. Для меня она неприятна. Я разочарован в определенном круге людей, в определенных нюансах. Друзья в этот период и проявляются. Друзья, они или хорошие, или нет. Это свинство. Все равно, что заглядывать в замочную скважину мужа и жены или близких друзей", - пожаловался Пригожин.