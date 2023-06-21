В Петербурге благоустроят двор "Камчатки", где работал Виктор Цой

Двор клуба-музея "Котельная Камчатка", ставший легендарным благодаря тому, что здесь работал кочегаром Виктор Цой, благоустроят. Об этом в среду сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале.

© кадр из к/ф "Рок"

"Сегодня день рождения Виктора Цоя. Вместе с Сергеем Бугаевым "Африка" и Алексеем Сергиенко обсудили дальнейшие планы по благоустройству двора знаменитой "Камчатки". Его ждет реконструкция - сейчас важно сберечь все то, что имеет художественную и историческую ценность. Определить это поможет экспертная группа, которую мы договорились создать. Она же займется развитием и территории, прилегающей к легендарной котельной", - написал он.

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Уточняется, что сам дом на Блохина 15 включен в адресную программу капитального ремонта 2023 года. Завершить работы планируют до 15 октября.

"На повестке вопрос - в каком виде сохранить атмосферу исторического двора, граффити и барельеф. По воспоминаниям старожилов, профиль Цоя собственноручно ваяла его жена - Марьяна. Представители фанатского сообщества выступают за сохранение аутентичности двора, наиболее старых, знаковых граффити", - сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

По их информации, планируется выполнить комплексное благоустройство двора: будет отремонтирован фасад, сделано новое мощение плиткой, выполнено озеленение территории.

Котельная "Камчатка" - легендарное место в центре Петербурга, где работали кочегарами известные люди - Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик и многие другие. Сегодня здесь находится клуб-музей, где хранятся личные вещи известных музыкантов и проходят концерты молодых исполнителей.

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