Музыкант Вячеслав Наговицын умер в Санкт-Петербурге

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации ушел на 84-м году жизни.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что скончался профессор кафедры теории музыки Вячеслав Лаврентьевич Наговицын", - сообщили в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Причина не названа.

Прощание с артистом состоится в пятницу 23 июня в 12.30 в Малом зале крематория - Шафировский проспект, 12. Автобус от здания консерватории (улица Глинки, 2) отправится в 11.15 ч.