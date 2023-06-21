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Музыкант Вячеслав Наговицын умер в Санкт-Петербурге

Cкончался Вячеслав Наговицын, советский и российский музыкант, композитор, педагог, профессор.

Музыкант Вячеслав Наговицын умер в Санкт-Петербурге
© rg.ru

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации ушел на 84-м году жизни.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что скончался профессор кафедры теории музыки Вячеслав Лаврентьевич Наговицын", - сообщили в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Причина не названа.

Прощание с артистом состоится в пятницу 23 июня в 12.30 в Малом зале крематория - Шафировский проспект, 12. Автобус от здания консерватории (улица Глинки, 2) отправится в 11.15 ч.

В консерватории просят на прощание с артистом приносить только живые цветы.

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