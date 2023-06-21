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Умер режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников

На 59-м году жизни скончался уральский кинорежиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для многих рок-групп, в том числе Bad Boys Blue и «Чайф». Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба «Чайф».

Умер режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников
© РИА Новости

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Он и тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл», — говорится в посте.

Причины смерти не уточняются.

В «Чайф» напомнили, что Котельников работал совместно с группой над «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Гриша Субботин» и «Картонная пристань».

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