Названы провалившие мусорную реформу регионы

В России 23 региона провалили мусорную реформу и не могут достичь плановых показателей федерального проекта, сообщил на своем сайте Российский экологический оператор (РЭО).

Успех региона в реализации мусорной реформы определяют по количеству направленных на обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО). Самые отстающие округа по итогам пяти месяцев 2023 года — Уральский и Южный. Там более половины регионов не достигают поставленных целей. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах порядка 30 процентов регионов не справляются с реализацией мусорной реформы.

Основные причины отставания регионов — сезонные отклонения, необходимость ремонтировать оборудование и формировать товарные партии отходов, чтобы отправлять их на утилизацию, заявил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Только в Сибирском федеральном округе все регионы справляются с поставленными задачами. Всего 62 из 89 российских регионов достигают целей реформы.