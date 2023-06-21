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Михаила Гордина утвердили ректором МГТУ имени Баумана

Михаил Гордин утвержден ректором Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, сообщается в среду в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

Ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана стал Михаил Гордин
© ТАСС

"Ректором Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич, - говорится в сообщении. - Михаил Гордин окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. В период до 2021 года был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "Сибур". Также занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова. Имеет ученую степень кандидата технических наук".

Гордин занимал должность исполняющего обязанности ректора вуза с 7 октября 2021 года.

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