Ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана стал Михаил Гордин

"Ректором Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана утвержден Гордин Михаил Валерьевич, - говорится в сообщении. - Михаил Гордин окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году, во время обучения с 1990 года начал работать научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. В период до 2021 года был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "Сибур". Также занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова. Имеет ученую степень кандидата технических наук".