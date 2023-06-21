В РФ предложили способ предотвратить массовые отравления метанолом

Сенатор Сергей Рябухин рассказал, что российские власти планируют денатурировать (изменять структуру или свойства) производимый в стране метанол из-за массовых отравлений суррогатным алкоголем. Об этом пишут «Известия».

По словам Рябухин, обсуждались несколько вариантов - изменение цвета, запаха или вкуса.

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Сенатор напомнил, что Метанол - это бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт.

«Для человека метанол смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений», - отметил Рябухин.

Сложность заключается в том, что около 70 процентов российского метанола идут на экспорт. Важно, чтобы денатурация не оттолкнула иностранных покупателей от российской продукции, отметил сенатор. Также этот процесс не должен помешать химической промышленности, использующей метанол для изготовления лаков и красок. Поэтому варианты с окрашиванием метанола или приданием ему неприятного запаха не подходят.

Кроме того, слабоалкогольные напитки (сидр, коктейли, пивные напитки) уже содержат красители ярких цветов - розового, синего, зеленого. Поэтому окрашивание метанола не поможет идентифицировать его в этих напитках.

При этом Минпромторг не возражает против добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить метанол. В отрасли уже есть изготовитель такой добавки.

Денатурацию метанола поддержал президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев. Он подчеркнул, что трагедия с «Мистером сидром» - уже шестое массовое отравление за последние годы.

В Минпромторге рассказали о подготовке реестра производителей и продавцов метанола. Министерство обяжет участников рынка регистрироваться в реестре, не попавшие в него компании попадут под запрет, а попавшие будут обязаны выполнять требования по учету и контролю, а также обеспечивать безопасность при обороте метанола.

В июне 2023 года случаи отравления напитком «Мистер сидр» выявили в Димитровграде (Ульяновская область), в Новокуйбышевске (Самарская область), в Удмуртии и других регионах. 31 человек погиб, 101 пострадал.

По данным следствия, все отравившиеся пили сидр, поставленный предпринимателем из Красноглинского района Самарской области. Его задержали, а затем арестовали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).