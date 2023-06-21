$84.23+0.2592.07+0.28

Реставрация "Троицы" может занять больше года

Ожидаемые сроки реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева могут увеличиться в процессе. Работа очень масштабная и сложная, сообщил ТАСС гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Реставрация "Троицы" может занять больше года
© РИА Новости

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала, что реставрация иконы может занять до года.

"Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы. В нашей практике бывали случаи, когда сроки оказывались короче ожидаемых, правда, это бывает крайне редко. В отношении такого сложного памятника как "Святая Троица", я думаю, что можно говорить о возможном увеличении срока. Оценка, которая была дана, - год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", - сказал он.

По словам Сергеева, у экспертов нет задачи "установить рекорд по скорости", есть цель сохранить уникальный памятник истории и культуры.

"Это очень сложный, уникальный музейный предмет. Многие века бытования иконы не прошли для нее бесследно, по своей природе материалы не вечны и начинают испытывать процесс разрушения практически с момента создания предмета. Икона находится в очень сложном состоянии и ранее специалистами были отмечены множественные деструктивные процессы", - отметил он.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении Путина передать эту икону из Третьяковской галереи РПЦ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители