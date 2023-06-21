Реставрация "Троицы" может занять больше года

"Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы. В нашей практике бывали случаи, когда сроки оказывались короче ожидаемых, правда, это бывает крайне редко. В отношении такого сложного памятника как "Святая Троица", я думаю, что можно говорить о возможном увеличении срока. Оценка, которая была дана, - год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", - сказал он.