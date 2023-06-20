Популярный российский блогер раскрыл гонорары пятилетней дочери

Популярный российский блогер Денис Кукояка рассказал, какой гонорар за съемки в роликах получает его пятилетняя дочь Василиса. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Вопрос ребром», вышедшем на YouTube-канале Gazgolder.

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Кукояка заявил, что труд дочери оплачивается не деньгами.

«Она получает зарплату в игрушках и сладком. Мы недавно зашли в "Детский мир" и дали ей полный карт-бланш (…) На 30 тысяч вышел чек», — сказал блогер.

Кукояка отметил, что они с матерью девочки Еленой также регулярно откладывают денежные средства для того, чтобы Василиса в будущем могла ими воспользоваться в собственных целях.

«Мы пока с ней вообще финансовую сторону не обсуждали. Она еще не умеет считать денежки и распоряжаться ими. Поэтому оплата — в том, что ей интересно», — добавила мать девочки.

Денис и Елена Кукояки вместе с дочерью Василисой снимают и выкладывают юмористические видео в TikTok. На аккаунт блогеров подписаны более девяти миллионов пользователей.