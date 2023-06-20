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Губернатор Белгородской области: пропуска на въезд и выезд в Шебекино отменены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пропуска на въезд и выезд в Шебекино отменены. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Власти Шебекино отменили пропуска на въезд и выезд в населенный пункт
© Пресс-служба губернатора Белгородской области

По его словам, с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать без пропусков. С 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. При этом полиция и ГИБДД будут проверять отдельные машины.

Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах, в населенном пункте приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона посетил населенный пункт, отмечая, что "опасность сохраняется, но люди стараются скорее вернуться в свои дома и вернуть в город жизнь".

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