Власти Шебекино отменили пропуска на въезд и выезд в населенный пункт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пропуска на въезд и выезд в Шебекино отменены. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, с 06:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать без пропусков. С 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. При этом полиция и ГИБДД будут проверять отдельные машины.
Ранее сообщалось, что в Шебекино в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины зафиксированы повреждения в 113 многоквартирных домах, в населенном пункте приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона посетил населенный пункт, отмечая, что "опасность сохраняется, но люди стараются скорее вернуться в свои дома и вернуть в город жизнь".