Раскрыты причины низкого уровня безработицы в России

Рост количества вакансий с неполной занятостью и возможностью работать из дома привел к снижению уровня безработицы в России. Сейчас, по данным Минтруда, этот показатель самый низкий за всю историю страны и составляет 3,3%, рассказал журналу «Компания» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

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Эксперт отметил, что данные вакансии доступны всем желающим, трудоустройство стало меньше зависеть от места жительства и рабочего графика. Кроме того, на уровне безработицы положительно отразился поиск работодателями кандидатов без опыта и с возможностью переобучиться или получить повышение квалификации прямо на рабочем месте.

Весной 2023 года был отмечен рост количества соискателей. На вакансии столяра, фрезеровщика и инженера стали откликаться в 3,5 раза чаще, уточняют эксперты. Также чаще стали искать работу организаторы мероприятий, специалисты в сфере логистики и административной работы, адвокаты и копирайтеры. При этом в промышленном секторы спрос на работников вырос в два раза благодаря реорганизации предприятий.