Крючкова боится остаться без театра из-за проблем со здоровьем

Крючкова беспокоится, что ей придется уйти из тетра из-за проблем со здоровьем. Актриса уже отказалась от работы в кино. Артистка не снимается уже четыре года.

«Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать. Я только прошу на сцене: «Не слепите меня так, что я даже не понимаю, куда смотреть. Где лицо моего партнера?» — рассказала звезда.

В 2015 году Крючковой диагностировали онкологическое заболевание. Обнаружить недуг актрисе помог ее кот. Домашний питомец не слезал с груди звезды, и артистка решила обследоваться. Врачи обнаружили у нее опухоль размером с ладонь. Актриса считает, что кот спас ей жизнь. Она проходила лечение в Германии, где ей удалили опухоль и назначили химиотерапию. Уже восемь лет Крючкова находится в ремиссии. Она принимает гормональные препараты и регулярно ходит на обследования.